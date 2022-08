Neta de Gretchen gera crise na família após engatar romance com Adriano Imperador

Aos 18 anos, neta de Gretchen teria se envolvido com o ex-jogador; avó é contra

Redação Publicado em 22/08/2022, às 15h10

Uma confusão está acontecendo na família Miranda. É que uma das netas da cantora Gretchen, a jovem Beatryz Miranda, estaria conhecendo melhor o ex-jogador Adriano Imperador.

A jovem, que tem apenas 18 anos, já teria trocado beijos com o craque de 40 anos.

Segundo informações do jornal Extra, os dois estão vivendo um affair, mas ainda mantém certa discrição nas redes sociais. Quem não gostou nada do assunto foi a Rainha do Rebolado.

É que Gretchen teria reprovado o romance por culpa da diferença de idade. Ela também é muito amorosa e cuidadosa com cada um de seus membros familiares.

Bia Miranda é filha de Jenny Miranda, uma das herdeiras de Gretchen.