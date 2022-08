Gretchen se revolta com boatos sobre a neta e Adriano, o Imperador

Gretchen rebate boatos de que a neta, Anna Beatryz Miranda, teria se envolvido com o ex-jogador Adriano, o Imperador

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 17h08

A cantora Gretchen apareceu nas redes sociais para desmentir rumores sobre a sua família. Nesta segunda-feira, 22, a neta dela, Anna Beatryz Miranda, foi alvo de rumores de que estaria tendo um caso com o ex-jogador de futebol Adriano, o Imperador. Porém, Gretchen desmentiu a notícia.

Nos stories do Instagram, ela detonou os rumores. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabei de ver uma notícia rídicula, de que a minha neta está com o Adriano Imperador e isso causou atrito na família. Primeiro, que ela não está com ele. Notícia falsa, fake news, quem publicou esta notícia está mentindo. Segundo, que mesmo que ela estivesse com Adriano, não teria problema. Ele é um cara do bem. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito do bem", disse ela.

Logo depois, Gretchen também desmentiu os rumores de que o romance não teria acontecido porque ela teria desaprovado. "E na nossa família, esse negócio de diferença de idade não existe problema. Então, se ele quisesse ficar com ela e ela quisesse ficar com ele, não tenho nada a ver com isso. E terceiro, não existe confusão nenhuma, porque essa notícia é falsa", garantiu.

