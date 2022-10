Após revelação de Deolane, Shayan Haghbin cobra posicionamento da Record por sua expulsão de A Fazenda

O ex-participante Shayan de A Fazenda cobrou um posicionamento da emissora e considera sua expulsão uma 'injustiça'

Shayan Haghbin (31) pediu um posicionamento da emissora Record e de A Fazenda 14 após uma declaração de Deolane Bezerra (34), no domingo, 23. O iraniano declarou sua indignação nas redes sociais: "A verdade é que fui injustiçado".

Shayan foi expulso do programa na sexta-feira, 21, por uma briga física com Tiago Ramos (24) e desabafou no Twitter: "Qualquer pessoa na minha situação teria uma atitude de reflexo e defesa. Tanto é que o próprio Tiago assume que a 'suposta' cotovelada nem encostou nele, porque não existiu", escreveu. E continuou: "A própria Deolane assumiu que teve contato com a produção e exigiu a minha expulsão. Só queremos justiça! Eu e todo o Brasil que acreditou em mim e votou para eu ficar".

Shayan se referiu à revelação de Deolane, na discussão em que Deborah Albuquerque (37) acusou ela de ter arquitetado à saída dele do reality: "Eu disse mesmo: se o Shay não for expulso, eu vou embora".

Os outros participantes também comentaram sobre a revelação: "A gente fica muito impotente. Cara, é inacreditável. Eu queria entender que poder é esse", disse Kerline Cardoso (30).

"É pelo Shay, pelas pessoas que votaram pro Shay voltar pra sede, as pessoas que gostam do Shay lá fora. O Shay mesmo saber, porque o Shay não sabe. Isso é coisa de closet, ela pediu no closet. Ninguém viu. É pelo Shay que eu tô remoendo isso", disse Deborah.