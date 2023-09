A Fazenda / No elenco!

Após polêmicas com a filha, Jenny Miranda é confirmada em 'A Fazenda 15'

Campeã do reality 'Casais em Apuros' ao lado do marido, Jenny Miranda está no elenco do reality 'A Fazenda 15', da Record

Jenny Miranda é confirmada em 'A Fazenda 15' - Reprodução/Instagram