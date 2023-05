Por que Bia Miranda brigou com a mãe? Entenda a polêmica familiar

Jenny Miranda e Bia Miranda estão trocando alfinetadas publicamente desde o ano passado

Depois de quase um ano depois, a briga familiar entre Bia Miranda e sua mãe voltou a ser pautada nas redes sociais. Isso porque Jenny Miranda revelou que suspeita ter sido traída pelo seu ex-marido com a própria filha.

Em participação no podcast do TV Fama, a influenciadora afirmou que Bia mantinha uma relação diferente com o padrasto enquanto ela estava grávida. Ela afirmou que os dois saiam bastante sozinhos e isso provocava questionamentos até em pessoas próximas a ela.

"Ela se trocava e perguntava pra ele: 'pai, essa roupa está boa pra mim?'. Até aí eu achava normal, até eu engravidar do Enrico. Quando isso aconteceu, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver, que estava acontecendo pela minhas costas. Eu passava muito mal grávida e ficava em casa. Ele pegava ela e ia jantar, almoçar. Eu surgi com o assunto de que ele estava ficando com a minha filha, e ele disse que eu estava louca ", disse Jenny Miranda.

O desabafo da influenciadora mostrou que as relação das duas vem sendo desgastada antes mesmo delas trocarem alfinetadas publicamente. No ano passado, por exemplo, elas romperam de vez após Bia assumir que ficou com o ex-jogador de futebol Adriano.

Na época, Bia acusou Jenny de ter vazado a informação na mídia por conta de inveja. A ex-participante de A Fazenda 14 completou dizendo que sua mãe se irritou ao ver que ela trocou beijos com Adriano, já que esse era seu interesse.

O caso ganhou contornos ainda maiores após Gretchen entrar no meio da confusão e defender Bia. A cantora afirmou que Jenny seria uma péssima mãe e reforçou que ela teria inveja da própria filha.

" A Jennifer quer ser famosa. A Jennifer quer ser filha da Gretchen, a irmã do Thammy. Entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade (de ir a Fazenda) para ela. E sabe por que? Porque ela não merece. Deu essa oportunidade para a filha dela. E ela está muito chateada com isso", disparou Gretchen.

A confusão familiar foi tão grande, que Jennifer revelou que estava sendo pressionada a parar de usar o sobrenome Miranda, o qual ela passou a usar após ser adotada por Gretchen quando tinha 17 anos.

"Como que minha mãe diz que tem sete filhos e agora não sou mais? O Thammy quer me proibir de usar meu sobrenome, sobrenome que a Gretchen me deu. Existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada. Vão me devolver?", desabafou ela.