Apaixonada! Bárbara Borges compartilha vídeo romântico com Iran Malfitano

Após ser pedida em namoro, Bárbara Borges postou vídeo romântico em suas redes sociais ao lado do novo namorado

Bárbara Borges (43) está apaixonada e não faz questão de esconder. A atriz compartilhou um vídeo em que aparece em um momento romântico ao lado do namorado Iran Malfitano (41). Nas imagens, o casal aparece protagonizando beijos e abraços enquanto caminham pelo Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

"O amor está no ar!! Coisa mais linda, amigo", escreveu ela em um vídeo compartilhado pelo fotógrafo Igor Helal.

A publicação ganhou a atenção dos seguidores que encheram de mensagens carinhosas. "Casal lindo e abençoado", disse uma fã. "Que Deus os abençoe e os proteja de todo o mal.", desejou uma outra. "Amei! Ficou maravilhoso! O Jardim Botânico foi uma escolha perfeita", afirmou uma terceira.

Na última segunda-feira (16/1), Iran Malfitano surpreendeu Bárbara Borges com um pedido oficial de namoro, durante a festa de aniversário de Shayan Haghbin, que participou do reality a fazenda com o casal.

"Surpreendida e feliz! Este foi o pedido oficial de namoro que o @iran_malfitano fez hoje. Obrigada por toda torcida e boas vibrações que vocês sempre mandaram", escreveu a atriz na ocasião.

Iran e Barbara assumiram o romance logo depois que deixaram o programa rural, No início de 2023, os dois surgiram juntos em fotos do réveillon e até trocaram um beijo apaixonado. Nas fotos, os dois posaram abraçados e no maior clima de romance. Na legenda, ela declarou: “Meu melhor amigo é o meu amor. Bem vindo 2023!”, disse ela. Apesar de iniciarem o romance agora eles já se conheciam desde 2003, quando contracenaram em Malhação

Na época a ex-paquita chegou a compartilhar um clique da época em que eles estavam juntos trabalhando em malhação: “#tbt direeeto do túnel do tempo!! Mais de 20 anos se passaram e quem diria que eu e @iran_malfitano nos reencontraríamos na @afazendarecord e viveríamos uma conexão tão forte, uma amizade tão linda e ficaríamos juntos completamente apaixonados, A vida é surpreendente”.