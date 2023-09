Adriana Bombom reage ao anúncio da filha em A Fazenda 15: ''Surpresa boa''

Após anúncio de Lily Nobre em A Fazenda 15, Adriana Bombom reage ao ver sua filha com Dudu Nobre em reality

A filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, Lily Nobre, é uma das participantes de A Fazenda 15. Nesta quinta-feira, 14, após o anúncio da herdeira no elenco do reality da Record TV, a mãe da cantora se pronunciou em sua rede social.

Após curtir uma praia com seu namorado atual e exibir seu corpo sarado na praia, a musa apareceu em seus stories com um post especial para a filha. Adriana Bombom, que integrou o elenco da segunda edição de A Fazenda, mostrou apoio para Lily.

"Amados, olha que surpresa boa", mostrou para os internautas e colocou emojis de palmas parabenizando a conquista da herdeira. "Vai com tudo filha", encorajou ela, a menina que segue os passos do pai.

Nascida no Rio de Janeiro, Lily Nobre segue carreira musical e já lançou diversos singles antes de entrar em A Fazenda. Ela explora o ritmo trap, e tem canções como Vilã e Gin. Além disso, ela também iniciou a divulgação de seu novo single, Jutsu Sexy, nas redes sociais.

Hoje, Lily Nobre também pratica Jiu-Jitsu e possui mais de 400 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ela costuma compartilhar momentos de seu trabalho, looks e os treinos praticando a luta marcial.

Saiba mais sobre a filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre

No início deste ano, Lily Nobre foi vítima de um abuso durante uma festa no Rio de Janeiro. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP, também no Rio. Na época, em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom comentou o episódio e agradeceu o carinho dos fãs no momento delicado.

"Recebemos um apoio enorme de muitos fãs e amigos... e isso faz com que a gente tenha mais energia e segurança para seguir adiante e pensar que foi um episódio ruim. Olívia está viva, saudável e tocando seus projetos de vida e os seus relacionamentos de uma forma feliz."