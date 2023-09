Com o namorado, Adriana Bombom exibe corpaço escultural na praia

Na praia, Adriana Bombom exibe curvas impressionantes ao surgir na companhia do namorado

A apresentadora Adriana Bombom roubou a cena em mais uma aparição em uma praia do Rio de Janeiro. Na manhã desta quinta-feira, 14, a musa foi fotografada na areia ao lado do namorado, Adrien Cunha, e impressionou com seu físico mega sarado.

De biquíni, a famosa, de 49 anos, não passou despercebida ao exibir suas curvas mega saradas. Dona de músculos torneados e bem definidos, a artista se destacou no local ao curtir o sol na companhia de seu eleito.

Simpática, Adriana Bombom ainda posou para as fotos com os fãs que a abordaram na praia. Após aproveitar a manhã com a vista para o mar, ela deixou o lugar colocando uma canga de cor preta. Ainda nos últimos dias, ela foi flagrada exibindo sua barriga sarada em outra aparição pública.

Em 2001, a artista se casou com Dudu Nobre, com quem teve suas duas filhas, Olivia e Thalita. Depois de oito anos, ela se separou do artista.

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

Filha de Adriana Bombom foi internada com bactéria

Há pouco tempo, Thalita Nobre - filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre - deixou os fãs preocupados ao contar que foi internada. Ela contou que foi hospitalizada para realizar uma drenagem na orelha e tomar medicamentos após ser diagnosticada com uma bactéria na orelha. A situação aconteceu devido a complicações após colocar piercing na orelha foi o suficiente para a jovem querer usar o seu caso como exemplo para que os fãs tomem cuidado na hora de fazer piercing ou tatuagem.

“Estou recebendo muitas mensagens sobre o meu sumiço das redes sociais e sobre o meu estado de saúde. Quero começar esse esclarecimento me desculpando com as clientes que eu infelizmente não consegui atender, devido ao que aconteceu. No dia 6 de junho, eu realizei três perfurações na orelha. Com o passar dos dias, ela começou a inchar bastante. Fui diversas vezes na emergência do hospital, até que da última vez resolveram me internar devido a rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha, para realizar drenagens e receber medicamentos intravenosos”, disse ela.

Ela surgiu com a cabeça enfaixada durante o período no hospital e tranquilizou os seguidores. “Estou recebendo cuidados de profissionais incríveis e muitos cuidadosos. Estou aqui para alertar todos vocês dos perigos que esses processos estéticos têm. Assim como pode dar muito certo, pode dar muito errado também. Eu estou bem! Sem dor e me cuidando. Então, tomem muito cuidado com qualquer tipo de perfuração ou tatuagem porque eu mesma estou vendo que essas coisas quando dá errado não é fácil, mas vou sair dessa como sempre sai de muitas situações difíceis da vida... com muito glamour”, escreveu.