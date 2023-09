Adriana Bombom impressiona ao levantar a blusa na orla da praia

Em treino ao ar livre, Adriana Bombom exibe o resultado da malhação em seu corpo sarado

A apresentadora Adriana Bombom surpreendeu seus fãs ao mostrar o seu corpo sarado em um dia de treino ao ar livre. Na manhã desta quarta-feira, 13, a estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto se exercitava na orla de uma praia no Rio de Janeiro.

Com o calor nesta manhã, a artista foi vista levantando a blusa para exibir seu abdômen trincado e surpreendeu com sua boa forma aos 49 anos de idade.

Recentemente, ela contou que não foge dos treinos diários. "Tem que ter muito foco e disciplina pra ficar assim, pois tenho que me privar de algumas comidas que gosto e também me exercitar mesmo quando bate aquela preguiça… mas no final a recompensa acontece no espelho!", disse ela.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Filha de Adriana Bombom foi internada com bactéria

Há pouco tempo, Thalita Nobre - filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre - deixou os fãs preocupados ao contar que foi internada. Ela contou que foi hospitalizada para realizar uma drenagem na orelha e tomar medicamentos após ser diagnosticada com uma bactéria na orelha. A situação aconteceu devido a complicações após colocar piercing na orelha foi o suficiente para a jovem querer usar o seu caso como exemplo para que os fãs tomem cuidado na hora de fazer piercing ou tatuagem.

“Estou recebendo muitas mensagens sobre o meu sumiço das redes sociais e sobre o meu estado de saúde. Quero começar esse esclarecimento me desculpando com as clientes que eu infelizmente não consegui atender, devido ao que aconteceu. No dia 6 de junho, eu realizei três perfurações na orelha. Com o passar dos dias, ela começou a inchar bastante. Fui diversas vezes na emergência do hospital, até que da última vez resolveram me internar devido a rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha, para realizar drenagens e receber medicamentos intravenosos”, disse ela.

Ela surgiu com a cabeça enfaixada durante o período no hospital e tranquilizou os seguidores. “Estou recebendo cuidados de profissionais incríveis e muitos cuidadosos. Estou aqui para alertar todos vocês dos perigos que esses processos estéticos têm. Assim como pode dar muito certo, pode dar muito errado também. Eu estou bem! Sem dor e me cuidando. Então, tomem muito cuidado com qualquer tipo de perfuração ou tatuagem porque eu mesma estou vendo que essas coisas quando dá errado não é fácil, mas vou sair dessa como sempre sai de muitas situações difíceis da vida... com muito glamour”, escreveu.