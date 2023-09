Conheça Lily Nobre: Confirmada em A Fazenda 15, cantora é filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; Lily Nobre é a segunda confirmada da atração

Olívia Nobre (21), mais conhecida como Lily Nobre, é a segunda celebridade confirmada para a 15ª edição do reality A Fazenda. Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, a jovem segue a mesma carreira do pai. A informação foi compartilhada na coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Nascida no Rio de Janeiro, Lily Nobre segue carreira musical e já lançou diversos singles antes de entrar em A Fazenda. Ela explora o ritmo trap, e tem canções como Vilã e Gin. Além disso, ela também iniciou a divulgação de seu novo single, Jutsu Sexy, nas redes sociais.

Hoje, Lily Nobre também pratica Jiu-Jitsu e possui mais de 400 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ela costuma compartilhar momentos de seu trabalho, looks e os treinos praticando a luta marcial.

Leia também:Quem é Yuri Meirelles? Primeiro confirmado em A Fazenda 15, modelo fez clipe com Anitta

No início deste ano, Lily Nobre foi vítima de um abuso durante uma festa no Rio de Janeiro. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP, também no Rio. Na época, em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom comentou o episódio e agradeceu o carinho dos fãs no momento delicado.

"Recebemos um apoio enorme de muitos fãs e amigos... e isso faz com que a gente tenha mais energia e segurança para seguir adiante e pensar que foi um episódio ruim. Olívia está viva, saudável e tocando seus projetos de vida e os seus relacionamentos de uma forma feliz."

A 15ª edição de A Fazenda estreia em 19 de setembro e terá sua pré-estreia na noite do dia 18. Além de Lily Nobre, o modelo e empresário Yuri Meirelles também foi confirmado como um dos peões do reality rural, que terá apresentação de Adriane Galisteu.

CONFIRA FOTO DE LILY NOBRE, CONFIRMADA EM A FAZENDA 15: