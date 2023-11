A Fazenda: Lucas Souza surpreende ao falar sobre André: “Está fazendo a cabeça dele”

O peão Lucas Souza comentou sobre a relação entre Nadja Pessoa e André Gonçalves na Fazenda 15

Nesta terça-feira, 15, a Fazenda 15 amanheceu em clima de tensão. Hoje, mais uma roça será formada no programa apresentado por Adriane Galisteu. Os peões começaram a falar sobre jogo no reality-show rural.

Lucas Souza opinou sobre seu aliado André Gonçalves e desaprovou a relação do ator com a peoa Nadja Pessoa. “Nadja está fazendo a cabeça dele. Ela veio me cobrar que não coloquei ele na dinâmica. Já coloquei ele em outras dinâmicas, queria colocar você naquela”, disse o ex-marido de Jojo Todynho para Kally.

O peão ainda comentou sobre como sua relação com Kally, que é do grupo rival ao de Lucas, é vista pelos outros participantes. “Eles ficam p*t*s que eu te salvo nas dinâmicas”, afirmou. E Kally concordou: “E eu jogo com o Paiol. Sou aliada deles”.

Então, o foco da conversa passou a ser sobre Márcia Fu. “Quero que a Márcia saia, ela está se achando”, disparou Kally. Lucas concordou e ainda deu sua opinião sobre a ex-jogadora de vôlei: “O que vai pegar são as atitudes dela no jogo”.

Ainda sobre essas atitudes de Márcia no jogo, uma delas repercutiu para fora do reality. MC Daniel, que é irmão da participante Alicia X, saiu em defesa da irmã após uma briga com Márcia no reality. A ex-jogadora de vôlei chegou a falar sobre o falecido pai de Alicia e Daniel durante a briga.

"É a minha irmã e estou com ela independente de qualquer coisa. Eu já percebi que ela escolheu as pessoas erradas para jogar dentro da casa e está sendo atacada por isso. Sobre o que aconteceu com a Márcia, isso não existe, mano. Você falar de alguém que já se foi, que faleceu, não existe, não tem argumento plausível para isso. Ela está errada”, disse o cantor que estaria em um affair com Yasmim Brunet.

E essa terça-feira, não foi a primeira vez que Lucas e Kally discutiram sobre Márcia e Nadja, ainda no domingo, 12, o peão já havia comentado com a cantora de forró sobre a possibilidade de elas irem para a roça. "Eu não vou ficar num grupo que tem Nadja e Márcia Fu", disparou Lucas.

Eita!

Ainda falando sobre atitudes no reality que repercutiram de maneira negativa aqui fora, uma brincadeira entre os participantes da Fazenda 15 gerou polêmica nas redes sociais. Alguns espectadores ficaram assustados com uma atitude de Lucas durante uma "guerra de almofadas".

A brincadeira já é comum entre os peões, porém, na semana passada, após uma festa, a "guerra" saiu do controle. Lucas jogou almofadas com agressividade contra Alicia X. A produção deu alertas para que os participantes parassem.