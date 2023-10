A Fazenda: Jenny Miranda se irrita com peões e ameaça: “Vou causar punição”

Após festa na Fazenda 15, Jenny Miranda ameaçou causar uma punição de propósito ao se irritar com participantes

Na madrugada deste sábado, 28, aconteceu mais uma festa na Fazenda 15. Porém, o clima de companheirismo e amizade não reinou na casa com a celebração. A peoa Jenny Miranda se irritou com alguns participantes.

Jenny havia saído mais cedo da festa, pois estava com enxaqueca e foi se deitar. Porém, quando alguns peões voltaram da festa fazendo barulho e bagunça, ela se irritou. A participante até ameaçou causar uma punição de propósito.

“Vou tirar o microfone e causar punição pra todo mundo. Não tenho nada a perder nesse c*r*lh*”, ameaçou a participante que protagonizou a briga que resultou na expulsão da jornalista Rachel Sheherazade.

Porém, André Gonçalves provocou a peoa e se lembrou de uma situação que aconteceu na casa. A ex-participante Cariúcha também não deixava boa parte dos peões dormirem, o que resultou em uma reclamação ao vivo por parte de Sheherazade e virou uma briga entre as duas.

“Quando era com a Cariúcha, ninguém reclamava”, disparou André. E Jenny rebateu o peão: “Mas ela não está aqui. Quando eu tive enxaqueca e aconteceu, eu conversei e ela parou. Vocês viram como eu estava na festa. Cariúcha e Simioni nem estão aqui para falar delas”.

E o ex-marido de Danielle Winits continuou: “Quem está aqui estava respeitando você. Você falou e ficou todo mundo quieto”. Jenny, então, acusou: “Todo mundo ficou quieto e rindo da minha cara”. O peão respondeu: “Aí é uma questão pessoal. Você não pode controlar o riso das pessoas”.

Novos rumos!

Nessa semana, Rachel Sheherazade deu uma entrevista exclusiva à CARAS Brasil em que comentou sobre sua passagem no reality e detalhou os novos rumos que pretende dar a sua vida profissional após a participação na Fazenda.

"Não me arrependo de nada. Foi um grande aprendizado e tenho certeza que minha passagem pela Fazenda selará o início de um novo ciclo na minha vida pessoal e profissional", declarou a jornalista que foi âncora do jornal do SBT por anos.