A Fazenda 15: Quem é Tonzão Chagas? Funkeiro é dono de hit gospel

Escalado para A Fazenda 15, Tonzão Chagas fez parte do grupo de funk Os Hawaianos, popular nos anos 2000

Muita gente pode não se lembrar, mas Tonzão Chagas (35), participante de A Fazenda 15, já foi um dos artistas mais populares dos anos 2000. Isso porque ele fez parte do famoso grupo de funk Os Hawaianos. O carioca também é conhecido por ter lançado um hit gospel.

Um dos integrantes da Furacão 2000, ele foi responsável pela popularização do funk no Brasil. Ao lado de Yuri, Gugu e Dioguinho ele atuou como dançarino no quarteto e esteve por trás de canções como Sequência do Pente, Passinho do Bonequinho e Foguetada.

Mas apesar de todo o sucesso, logo os rapazes se separaram e, em 2011, ele acabou se encontrando na religião evangélica. Disposto a seguir na carreira artística, ele decidiu lançar funks religiosos. Um deles ficou conhecido como Passinho do Abençoado.

Durante a pandemia, Tonzão resgatou os amigos e voltou a atuar como Os Hawaianos. Em 2022, eles dominaram as plataformas digitais com o sucesso Desenrola, Bate, Joga de Ladin.

Apesar de terem viralizado e conquistado muitos fãs nas redes sociais, o grupo acabou anunciando uma nova separação em julho deste ano. Em publicação no Instagram, eles destacaram que iriam seguir com compromissos até outubro.

Último nome de A Fazenda 15 a ser revelado, Tonzão afirmou que estar no reality rural é a maior oportunidade de sua carreira. "Minha vida está sempre mudando. Sou um cara bem autêntico, muito verdadeiro. Aquilo que me dá vontade, eu faço. Não tenho medo de nada, nasci para desafios", disse ele, que também lançou o hit Brega Funk Abençoado.

A Fazenda 15 estreia marcada para esta segunda-feira, 19. Sob o comando de Adriane Galisteu, o reality contará, inicialmente, 28 participantes. Dez deles ficarão confinados no Paiol, onde terão que disputar a preferência do público para entrar no time regular da competição rural.