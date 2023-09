Filho de Kamila Simioni revela estratégia da mãe em A Fazenda: "Personalidade única"

Em entrevista à CARAS Brasil, João Victor Simioni, filho de Kamila Simioni, falou sobre expectativas de ver a mãe em A Fazenda 15

Um dos nomes mais aguardados da lista de participantes de A Fazenda 15, Kamila Simioni (37) promete causar bastante dentro do programa da Record TV. Em entrevista à CARAS Brasil, João Victor Simioni (19), filho da morena, garantiu que a mãe não passará despercebida pelo reality show.

Depois de temporadas que ficaram marcadas por participantes mais estrategistas e focados no jogo, João acredita que a mãe deixará ser levada pelo coração. "Ela é muito estrategista em todas as coisas que faz, mas no programa ela será 100% ela. Vai seguir a intuição", adiantou ele, que completou: "Mas às vezes 'combinar votos' é uma estratégia importante dependendo da situação".

Conhecida por ter protagonizado algumas confusões nas redes sociais, Kamila não é do tipo que leva desaforo para casa. No entanto, João defende que a mãe é uma mulher justa e pode ser que ela acabe se dando bem com todos da casa.

"Temos que esperar para ver como será, principalmente ver a personalidade de cada um. Minha mãe é muito justa e tem uma personalidade única", disse ele, que não acredita que ela será a 'vilã' da temporada: "Ela não tem essa característica".

Sobre as possíveis críticas que Kamila pode acabar sendo alvo, ele conta que os anos acompanhando o trabalho da mãe nas redes sociais fez ele aprender como se enfrenta cancelamentos e ataques de ódio. "Estou bem preparado. Não estamos na internet a pouco tempo, sabemos lidar com isso", disparou ele, que também atua como influenciador.

"Espero que seja tudo muito lindo. Sei que ela vai entregar o máximo e principalmente ser e mostrar quem ela é", finalizou.

A Fazenda 15 estreia marcada para segunda-feira (19). Sob o comando de Adriane Galisteu, o reality contará, inicialmente, 28 participantes. Dez deles ficarão confinados no Paiol, onde terão que disputar a preferência do público para entrar no time regular da competição rural.