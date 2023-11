A Fazenda 15: Kally tem um surto ao brigar com Márcia Fu

Kally fica abalada ao ter uma briga com Márcia Fu em A Fazenda 15, da Record TV, e grita ao se sentir ofendida: ‘Minha mãe morreu’

O clima ficou tenso entre Kally Fonseca e Márcia Fu na sede de A Fazenda 15, da Record TV, nesta sexta-feira, 24. As duas tiveram uma discussão e a loira ficou abalada com a briga entre elas.

Tudo começou depois da dinâmica da gravação do programa Hora do Faro, de Rodrigo Faro, nesta tarde. Kally ouviu Márcia reclamando de uma brincadeira que ela fez com Tonzão. “Me respeita. Eu fiz uma brincadeira com o Ton, não foi querendo diminuir ninguém. Eu já pedi desculpas a ele. Não é da sua conta. Me respeite, podre é você que falou da vida do Radamés e da Alicia”, contou.

Então, Márcia rebateu: “Sua falsa, sua desgraçada. Sua peste ruim, você é má! Cuidado comigo. Mentirosa. Falsa, amiga da onça. Peste. Filha de uma p*t*”. Ao ouvir o palavrão, Kally perdeu a paciência e surtou.

“Minha mãe morreu. Você chamou minha mãe do que? Ela morreu. Minha mãe morreu de câncer”, disse ela, que caiu no choro. Ao ver o desespero da peoa, Márcia se defendeu. “Eu não xinguei a mãe de ninguém. Eles podem falar o que quiserem, podem humilhar os outros. Vai ver se eu estou na esquina”, afirmou ela, e ainda se desculpou com Kally. “Não quis xingar sua mãe, eu não quis. Eu estou te pedindo, você levanta a cabeça e me desculpa se eu te ofendi em relação a sua mãe”.

Cezar Black cai no choro

O enfermeiro Cezar Black ficou abalado com o que aconteceu na gravação do programa Hora do Faro, da Record TV, durante a tarde desta sexta-feira, 24, em A Fazenda 15. A dinâmica não foi exibida na transmissão ao vivo do reality show. O público apenas conseguiu ver a reação do peão após o fim da atividade.

Quando as câmeras voltaram a funcionar ao vivo, Black apareceu chorando muito e soluçando em uma cama no quarto. Lá, ele ficou embaixo do edredom e com Shay ao seu lado, que tentava consolar o amigo.

Então, Kally entrou no quarto e pediu para Black não ficar abalado. “O que eles querem é isso, desestabilizar. Fazer a pessoa que tem razão se sentir culpada”, disse ela. E Radamés completou: “Pessoas que eu jamais imaginaria que te atacassem, te atacaram”.