A Fazenda 15: Cezar Black revela seu novo alvo no jogo

Após se salvar da roça da semana em A Fazenda 15, da Record TV, Cezar Black revela que já sabe quem é o seu novo alvo no jogo

O enfermeiro Cezar Black já está planejando suas próximas jogadas em A Fazenda 15, da Record TV, após voltar da roça da semana. O peão revelou que já sabe quem é o novo alvo que quer eliminar do jogo. Em uma conversa com seus aliados, ele contou que quer focar em WL Guimarães.

Ele contou que ter voltado da roça deu um novo ânimo no jogo. “De certa forma, tava dando pra gente, como Paiol, um desânimo, de a gente achar que o problema era nosso, que a gente estava perdido no jogo”, afirmou ele, e completou: “Essa volta renova nossas esperanças. A minha volta já foi legal, mas não foi 100% porque a Kally saiu”.

Então, o enfermeiro alfinetou o rival. “A nível de jogo, o que eu vejo, um perfil parecido com o dele [Yuri - que foi o eliminado], de ingenuidade e falta de malícia para o jogo em si, é o WL. Ele joga e tal, mas ele veio para curtir. Então, acho que pode ser o próximo que a gente vê se consegue colocar no banquinho”, afirmou.

Cezar Black pediu perdão

O peão Cezar Black decidiu dar um depoimento sobre como está se sentindo em A Fazenda 15, da Record TV, e pediu perdão para os telespectadores. O desabafo dele foi feito na quinta-feira, 30, poucas horas antes da eliminação da namorada dele, Kally Fonseca, que deixou o programa na roça da semana.

Ele pediu desculpas pela forma como está se posicionando no jogo nas últimas semanas. “Eu queria muito pedir perdão, principalmente porque eu errei muito. Errei muito principalmente nas duas últimas semanas. Sinto que passei do ponto, sem querer. Sei que não carrego a culpa sozinho, todos aqui erramos, e um erro leva a outro erro”, disse ele.

E completou: “Eu reconheço muito que eu passei do ponto, que errei, que entrei em temas que não dizem respeito a mim. Errei e me arrependo muito. Tentei ao máximo me controlar, ser um cara sensato, do bem, do coração e com jogo inteligente, mas sei que sou suscetível ao erro por ser humano”.