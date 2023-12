A Fazenda 15: Yuri é eliminado do reality show

Yuri Meirelles é o menos votado na roça da semana em A Fazenda 15, da Record TV, e é eliminado após enfrentar Cezar Black e Nadja Pessoa na berlinda

Na noite desta quinta-feira, 7, Yuri Meirelles foi o eliminado do reality show A Fazenda, da Record TV. Ela se deu mal e foi a menos votada na roça que enfrentou contra Cezar Black e Nadja Pessoa.

Ele recebeu apenas 24,26% dos votos do público para seguir no jogo, o que não foi o suficiente e a levou para a eliminação. Vale lembrar que Yuri foi indicado para a roça por causa da puxada da baia, que foi feita por Jaquelline Grohalski.

"Nada me estressa. Eu tentei aqui me estressar, mas não...", disse ele, e revelou para quem fica sua torcida: "Um cara que eu gosto muito é o André, a calma dele, o vocabulário dele. Ele tem o perfil, ele é diferente. Se ele ganhasse, eu ia achar legal". Ao ser questionado sobre quem quer ver fora do jogo, ele disse: "Jaquelline".

Saiba como foi a formação da roça:

A nova roça de A Fazenda 15, da Record TV, foi formada na noite desta terça-feira, 5, com a indicação de Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Yuri Meirelles e Nadja Pessoa. Para começar, Radamés abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Shay. Logo depois, Shay abriu o Poder Laranja e recebeu a missão de dar a imunidade para um peão na votação aberta. Ele decidiu imunizar Radamés.

Por sua vez, o fazendeiro Tonzão mandou Cezar Black direto para o primeiro banquinho da roça da semana. Então, os participantes fizeram a votação aberta e Nadja e Jaquelline empataram no número de votos. Com isso, o fazendeiro Tonzão precisou decidir e mandou Jaquelline para a berlinda.

Na sequência, Jaquelline fez a puxada da baia e escolheu Yuri para o terceiro banquinho da roça. Os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e quem sobrou foi Radamés. Porém, ele tinha o Poder Branco e conseguiu se salvar. Ele tinha a missão de trocar o terceiro ou o quarto roceiro por outro peão. Ele decidiu trocar o seu lugar na roça por Nadja, que foi para a berlinda. Com isso, os indicados para a roça foram: Cezar Black, Jaquelline, Yuri e Nadja.