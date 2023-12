Adriane Galisteu quebra o protocolo ao dar resposta afiada para Nadja

Ao vivo em A Fazenda 15, a apresentadora Adriane Galisteu não perdoa crítica de Nadja Pessoa e responde na lata: ‘Eu não sou neutra’

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu ao dar uma resposta afiada para a peoa Nadja Pessoa durante a edição ao vivo de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta quinta-feira, 7. Isso porque a peoa fez uma crítica para a postura da comunicadora na última madrugada.

Tudo começou quando Nadja levantou suspeitas de que Galisteu teria participantes favoritos e que não seria neutra na interação com os participantes. Com isso, a apresentadora garantiu que torce para todos igualmente ao mandar um recado bem direto para a participante.

"Eu quero dar um recado e esse recado é para você, Nadja. Ontem, eu vi você comentando sozinha no quarto e o pessoal de casa também viu que você achou que eu não fui neutra na prova do fazendeiro. E eu vou te dizer uma coisa: Eu não sou neutra mesmo! Porque eu torço muito para todos vocês igualmente, de verdade”, disse ela.

E ela ainda justificou sua posição no reality show. "Eu quero que todos deem o melhor, rendam o máximo, levem todos os prêmios… Quando vocês colocam esse chapéu de fazendeiro na cabeça, eu vibro. Quando vocês voltam para o jogo, eu vibro. Eu quero que vocês saibam que quando vocês entram num jogo a nossa torcida é pelo sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso, certo? E vocês estão indo muito bem, podem acreditar”, afirmou.

Galisteu deu um recado para Nadja 👇 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/o8kMLemqPz — A Fazenda (@afazendarecord) December 8, 2023

Adriane Galisteu comemora seu aniversário de casamento

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de casamento com o marido, Alexandre Iódice, de um jeito especial. A estrela decidiu homenagear o amado nesta terça-feira, 28, e relembrou fotos de uma viagem do casal para a praia.

Nas imagens, os dois apareceram abraçados e trocando olhares apaixonados enquanto aproveitavam a linda vista do local. Na legenda, ela falou sobre o amor duradouro deles.

“13 anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura! Te amo Lelê”, disse ela.

Vale lembrar que os dois são pais de um menino, Vittorio, de 13 anos.

Galisteu e Iódice se casaram em 27 de novembro de 2010 em uma cerimônia ao ar livre em um spa de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Na época da celebração, eles também comemoraram o batizado do filho recém-nascido, Vittorio, que tinha apenas 3 meses de vida, durante a união do casal.