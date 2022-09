A Fazenda 14: “Você é uma safada, descarada!”, Rosi xinga Ingrid ao vivo

Rosiane se altera a responder pergunta de Galisteu e dispara ofenças as companheiras

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 23h51

Os nervos ficaram à flor da pele na eliminação desta quinta-feira (29), com apenas 29,01% dos votos, Ingrid Ohara foi a eliminada da semana. Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiros foram salvas pelos telespectadores de A Fazenda 14.

Antes do resultado da eliminação, a apresentadora do programa, Adriane Galisteu, perguntou para as peoas presentes na roça: “Na opinião de vocês, quem está jogando errado e por que?”

A jornalista Deborah respondeu: “Eu acho que um grupo está jogando errado, a aliança que se formou entre Pétala, Deolane, Vini, Lucas… Estão jogando com argumentos baixos, trazendo coisas que não são de dentro… É um jogo muito baixo”.

Na vez de Rosi, a peoa detonou Deborah e Ingrid: “Eu sempre achei que quem estava jogando errado era a Deborah, porque ela sempre ficava caçando onde tinha briga para se enfiar e procurar uma treta, na briga alheia. Querendo ou não, quando ela conseguiu com a Deolane, ela começou a colocar o nome da Deolane em todas as tretas dos outros”, disse referindo-se à jornalista.

Para a youtuber, as farpas foram ainda mais sérias: “E uma pessoa que é super fraca, fingida a emotiva, tudo dela é fake, se oferecia para tudo que é homem aqui e tentava me dar para todos os homens da casa, que é essa menina aqui. Eu dei todo colo, toda ajuda a ela, e agora fica dizendo que eu estou fora do jogo… Você é uma safada, descarada… Aqui no seu c*!”

Eita! Confira a treta completa:

Toda a confusão que rolou entre Rosiane e Ingrid durante o ao vivo #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/zIlubhyy37 — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 30, 2022

Ingrid Ohara não agradou ao público e foi a segunda eliminada de A Fazenda 14. A influencer digital enfrentou Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiros, dando adeus a chance de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A eliminada recebeu apenas 29,01% dos votos, contra 38,69% de Rosi e 32,30% de Deborah.

A youtuber chamou atenção na madrugada desta quinta-feira (29), porque jogou fezes de cavalo nas roupas e pertences do fazendeiro da semana, Vini Buttel. Depois da atitude de Ingrid, houve uma briga generalizada na casa.