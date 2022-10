A Fazenda 14: Vini causa punição grave na casa e Kerline alfineta: “Soneca Sport Club”

Vini deixa a casa 48h sem café após não acordar para cuidar das lhamas

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 00h43

Na manhã deste sábado (22), Vini Buttel não acordou após os dois toques do tratamento da lhama, por conta disso, a casa tomou uma punição gravíssima e ficarão 48h sem café. No momento do toque da lhama, Deborah e Ruivinha de Marte estavam acordadas fazendo suas tarefas e não quiseram acordar o peão, alegando que se fosse ao contrário, o grupo A também não chamaria elas.

Após o aviso da punição, Lucas Santos contou para Vini que Kerline Cardoso estava caçoando do peão. O ex-De Férias com Ex Brasil foi cobrar a peoa e perguntar do que ela estava chamando-o. “Soneca Sport Club”, disparou a ex-BBB.

Vini não deixou barato e se defendeu ao dizer que foi a primeira punição em um mês e meio de programa.

Confira a treta completa:

Tiago Ramos expulso junto com Shayan de A Fazenda 14, na madrugada da última sexta-feira (21), participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie e foi questionado sobre assuntos e falas polêmicas que teve dentro do jogo.

No final do quadro, Tiago foi questionado pelo apresentador sobre quem ele quer que seja o grande campeão do reality show rural. Com a resposta na ponta da língua, o modelo declarou sua torcida para Deolane Bezerra e Bia Miranda.