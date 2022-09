A Fazenda 14: Sonia Abrão faz críticas contra Deolane Bezerra e solta o verbo: "Vai durar pouco lá dentro"

Inconformada, Sonia Abrão não perdoa e faz críticas sobre a postura de Deolane Bezerra dentro da 'A Fazenda 14'

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 14h01

Em poucos dias no ar, A Fazenda 14 está dando o que falar, principalmente após as ondas de discussões! Até o momento, as brigas e discussões entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerquetem sido a mais comentada entre o público.

Entretanto, a apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde É Sua (RedeTV!) criticou fortemente a postura da advogada na primeira semana desta edição do programa comandado por Adriane Galisteu. A artista comparou a viúva de MC Kevin com Jojo Todynho, campeã da décima segunda temporada da atração, e disse que inicialmente não gostou do comportamento da DJ.

“Vamos falar um pouquinho da briga, aliás, aquilo não foi briga, porque briga é algo muito leve para a gente classificar o que está acontecendo na Fazenda. Pelo amor de Deus! O que eles vão fazer se ainda tem praticamente três meses de reality pela frente e em apenas dois, três dias, eles já brigaram tudo que podiam, já foram para debaixo do edredom, um já xingou a mãe do outro, falaram palavrão pra caramba, levaram susto do cavalo”, começou ela.

Confrontada por um de seus colegas da atração, não ficou quieta, deixou bem claro o seu ponto de vista a respeito da postura da advogada e ainda pediu sua eliminação. Inclusive, destacou que a cantora precisou dar "passos para trás" para levar o prêmio milionário.

"Eu não gostei do que eu vi da Deolane não. Ela entrou já quebrando tudo, tentando ser Jojo Todynho. Ela tem que lembrar que Jojo entrou com pau de macarrão na mão, batendo na pia, querendo mandar em todo mundo, achando que era a dona da casa, mas ela teve que dar uns 100 passos para trás [para vencer o programa]", opinou.

"A Deolane achando que vai conquistar o pessoal chamando ele [Shayan] de babaca, de babacão, dono do jogo, fazendo boicote lá dentro, convencer o pessoal a provocar uma punição [por causa da pizza]... Foi feio, muito feio. Se esse é o caminho que ela escolheu, ela vai durar pouco lá dentro. Para queimar o filme são dois palitos", finalizou.

Sonia Abrão não perdoa e faz críticas sobre a postura de Deolane Bezerra dentro da 'A Fazenda 14':