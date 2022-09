Rico Melquiades critica Deolane Bezerra em A Fazenda 14: “Transtornada”

O campeão da última edição do programa, Rico Melquiades, dá opinião sincera sobre advogada Deolane Bezerra

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 20h25

Durante o programa Hoje em Dia, na manhã desta quarta-feira, 14, Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13, deu sua opinião sincera sobre a advogada Deolane Bezerra, participante da atual temporada do reality show rural da Record.

O humorista chamou a peoa de “transtornada”, pedindo para que ela mostrasse outras facetas de sua personalidade além de seu lado briguento. “Ela é bem transtornada. Mas é como eu. Eu também sou transtornado”, disse. “Eu queria muito que ela mostrasse o lado dela que eu conheço aqui de fora. Ela é super protetora, mãe, humilde… E treta é muito boa, mas não sei até quando o público quer acompanhar isso”, completou o humorista que já é amigo dela antes do programa.

Rico estava se referindo ao primeiro dia de confinada de Deolane, que já arranjou briga com Shayan.

Shayan acusa Deolane Bezerra

Nesta madrugada, o Shayan perguntou se Deolane e Pétala haviam combinado estratégias antes de entrarem no reality show, deixando um desconforto no ar, visto que é proibido qualquer tipo de contato prévio entre os peões escolhidos para participar do programa.

“Vocês duas são aliadas lá do passado? Antes de começar ‘A Fazenda’, vocês se…”, perguntou Shayan, fazendo questão de deixar o resto da pergunta no ar. Pétala diz que não conversou com Deolane em momento algum, enquanto a advogada ficou irritada por ser perguntada isso. “A gente nem devia estar falando isso, porque assinamos um contrato. Não nos encontramos e pronto”, disse.

Vale lembrar que o embate entre Shayan e Deolane já começou na pré-estréia do programa. Pétala acusou o empresário de machucá-la, e a advogada tomou partido e foi proteger a amiga enquanto alguns peões comiam pizza, incluindo Shayan.

“Come a pizza, babaca. Babacão, dono do jogo! Eu causo desde que eu vim ao mundo, meu filho”, disse Deolane.