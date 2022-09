A Fazenda: Moranguinho acusa Deborah de estar fazendo personagem no reality: “Está se fazendo”

A dançarina Moranguinho acusou a ex-Power Couple Deborah Albuquerque de estar fazendo um personagem em A Fazenda

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 20h47

Nesta quarta-feira, 14, Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, revelou que está desconfiada da participante Deborah Albuquerque e acusou a ex-Power Couple de estar fazendo um personagem em A Fazenda.

Em conversa com Bárbara Borges, Alex Gallete e Pelé Miniflows, a esposa de Naldo Benny comentou sobre suas suspeitas em relação a Deborah.

Bárbara começou questionando o grupo: “Não estou entendendo qual é a dela. Se ela é assim ou se está fazendo [a linha] fora do ar”. Em resposta à colega, Moranguinho foi certeira com sua opinião: “Minha intuição? Ela está se fazendo”.

“Uma personagem ?”, perguntou Bárbara. E a dançarina afirmou: “Sim. Desde o primeiro dia. É a minha intuição. Ela está sendo malandra, tá? Se fazendo de meio assim. Ela está fingindo, ela está pegando tudo”.

Ellen ainda disse ao grupo que não se sente à vontade perto de Deborah: “A minha intuição diz assim: ela não é uma boa pessoa. Eu sento com várias pessoas, eu converso. Com ela, você não me vê fazendo isso. Eu não me sinto à vontade”.

Moranguinho ainda revelou que suspeita de outro peão, mas evitou dar mais detalhes. “E tem outra pessoa que eu estou percebendo um lance também, mas ainda está cedo, então vou segurar [a informação]”.

Criticada!

Outra participante de A Fazenda 14 que foi criticada foi Deolane Bezerra. Mas não por um participante do reality, e sim pelo vencedor da edição anterior, Rico Melquiades.

Eu queria muito que ela mostrasse o lado dela que eu conheço aqui de fora. Ela é super protetora, mãe, humilde… E treta é muito boa, mas não sei até quando o público quer acompanhar isso”, comentou

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!