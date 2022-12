A Fazenda 14: Sensitiva viraliza na web após prever o futuro de Iran e Babi: “Casamento e gravidez”

Será? Bianca sensitiva prevê futuro de Iran e Babi após final de A Fazenda 14

Bianca sensitiva, famosa na internet por suas previsões do futuro, usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (14) para falar sobre a vida de Iran Malfitano e Bárbara Borges após o fim de A Fazenda 14, deixando os fãs do possível casal empolgados com a notícia.

Segundo a vidente, após seis meses do final do reality show rural, os peões ficaram juntos e ainda irão se casar. Porém, o que mais chamou atenção é que o casal também terá um filho.

A vida profissional dos dois atores também foi colocada em pauta por Bianca e de acordo com suas previsões, Babi e Iran irão assinar um contrato com a Record TV.

“Babi e Iran !! PREVISÃO !! FICAM JUNTOS EM 6 MESES CASAMENTO E LOGO LOGO GRAVIDEZ PRA BABI !! OS DOIS TERÃO CONTRATOS NA RECORD VOLTARAM FAZER NOVELAS !!”, postou.

Logo após a publicação, os fãs do casal foram à loucura com a possível notícia: “Que legal, torcendo muito por eles”, declarou uma internauta.

Confira:

