A Fazenda 14: Ingrid Ohara declara torcida para Bárbara Borges: “Não tem como eu não puxar torcida para ela”

Após se encontrarem em festa da final do programa, Ingrid Ohara decide torcer para Babi

A youtuber Ingrid Ohara escolheu quem deseja ver como campeã de A Fazenda 14!

Em seu Twitter, a apresentadora postou um desabafo após participar da festa da final do reality show nesta terça-feira (13), onde os eliminados se reencontraram com os três finalistas.

A morena declarou que apesar de não ter sido próxima de Bárbara Borges durante sua participação no programa, era impossível não torcer para ela ser a ganhadora.

"Ontem a Babi me tratou super bem! Vocês sabem que nós não éramos muito próximas. Mas depois de sentir a energia dela ontem e como ela me recebeu bem, não tem como eu não puxar torcida pra ela", disse Ingrid.

Os fãs da loira, agradeceram pelo apoio da youtuber: “Muito obrigado pelo apoio Ingrid, sucesso na caminhada! Tenho certeza que se precisar da Babi ela estará de braços abertos!”

Confira o tweet:

Lucas Santos mostrou estar arrependido por ter humilhado Ruivinha de Marte durante a delegação dos animais em A Fazenda 14, quando o ex-peão ganhou o chapéu do fazendeiro da semana.

Após os dois eliminados lavarem a roupa suja na dinâmica desta terça-feira (13), onde a dançarina mostrou ter ficado muito chateada com as falas de Lucas, o ator de Carrossel decidiu pedir desculpas durante a festa.

“Você entendeu aquilo que eu te falei ontem?”, perguntou o ex-peão para a ruiva. “Você me desculpa? Do fundo do meu coração!”, completou.

Ruivinha de Marte disse que desculpava Lucas, mas enfatizou ter ficado muito chateada com a atitude do ex-peão: “Eu acho que vai demorar um pouquinho, vai ser no meu tempo!”, declarou a dançarina.