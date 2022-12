A Fazenda 14: Lucas Santos se arrepende e pede desculpas para Ruivinha: “Acho que vai demorar um pouco”

Arrependido, Lucas Santos decidiu se desculpar por ter humilhado Ruivinha de Marte em delegação de tarefas

Lucas Santos mostrou estar arrependido por ter humilhado Ruivinha de Marte durante a delegação dos animais em A Fazenda 14, quando o ex-peão ganhou o chapéu do fazendeiro da semana.

Após os dois eliminados lavarem a roupa suja na dinâmica desta terça-feira (13), onde a dançarina mostrou ter ficado muito chateada com as falas de Lucas, o ator de Carrossel decidiu pedir desculpas durante a festa.

“Você entendeu aquilo que eu te falei ontem?”, perguntou o ex-peão para a ruiva. “Você me desculpa? Do fundo do meu coração!”, completou.

Ruivinha de Marte disse que desculpava Lucas, mas enfatizou ter ficado muito chateada com a atitude do ex-peão: “Eu acho que vai demorar um pouquinho, vai ser no meu tempo!”, declarou a dançarina.

Confira o bate-papo completo entre Lucas Santos e Ruivinha de Marte:

EITA! 🔥 Lucas pediu desculpas para Ruivinha 👀 Será que ela aceitou? #FestaAFazendapic.twitter.com/B3mjXsdSOV — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2022

"Será no meu tempo", disparou Ruivinha para o pedido de desculpas do Lucas 🗣 #FestaAFazendapic.twitter.com/wuTxNmgzoM — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2022

A maioria dos ex-peões voltaram em clima de paz para a festa de A Fazenda 14, mas outros nem tanto!

Com a intenção de vingar quando o grupo B pulou na cama de Deolane Bezerra, o aliado da advogada, Vini Buttel pulou na cama feita por Iran Malfitano e Bárbara Borges, com itens dos eliminados do grupo rival.

Ao pisar no memorial do grupo B, o modelo disse: “Não fizeram isso com a Deolane?!”, sem entender, a finalista do programa, Bia Miranda perguntou: “Fizeram isso com a Deolane?”. Mas, a peoa não recebeu uma resposta por conta das regras do programa de não passar informações para os três finalistas.