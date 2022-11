A Fazenda 14: Pétala engana Kerline ao dizer que Ruivinha voltou: “Essa menina é uma baixa”

Kerline se revolta e xinga Pétala pela pegadinha

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 23h10

A volta de um peão da roça para a sede é um dos momentos mais marcantes em A Fazenda 14, principalmente, por conta das reações dos participantes, os amigos gritam e comemoram e os rivais, fazem cara feia.

Ruivinha de Marte foi a eliminada de ontem (17) e Bia Miranda foi a segunda peoa a voltar para casa. No momento que a neta de Gretchen estava chegando, Pétala Barreiros ficou na frente da porta ao lado de Kerline e assim que viu que a amiga voltando, quis enganar a ex-BBB. A influenciadora digital disse: “Chegou, Ruivinha!”, e virou as costas, Kerline se preparou para dar uma abraço na aliada, mas quem entrou no lugar foi Bia.

Irritada por ter sido enganada, Kerline entrou no quarto esbravejando e xingando Pétala: “Essa menina é uma ridícula, nojenta, essa menina é uma baixa”, disse chorando e repetindo diversas vezes.

Os peões ficaram comentando sobre a atitude de Pétala, Iran Malfitano disparou: “Ela não costuma ficar na porta, quem fica na porta é a Ker. Depois que você entrou, ela ficou na porta o tempo todo e de repente ela faz o que “é a Ruivinha.”

Veja o momento:

Vamos acompanhar a volta da Bia 👇 #AFazendapic.twitter.com/q3OaBfeKOG — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2022

"Essa menina é uma ridícula, nojenta e baixa", dispara Kerline sobre Pétala 💣🤫 #AFazendapic.twitter.com/Eb7kERWbRz — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2022

Deolane Bezerra não pensou duas vezes antes de entregar mais uma tarefa para Iran Malfitano. Após a saída de Ruivinha de Marte na roça desta quinta-feira (17), a loira precisou escolher uma nova pessoa para recolher o lixo de A Fazenda 14 e decidiu colocar o ator na roça, que já está fazendo o trato dos porcos.

Acontece que o programa possui nove tarefas para serem feitas todas as manhãs, sendo: vaca e touro, cavalo, lhamas, ovelhas, porcos, horta e plantas, aves e lixo. Com a saída da dançarina, sobraram apenas 9 participantes dentro do reality show rural. Por ser a fazendeira da vez, Deolane não poderia assumir uma função, desta forma, escolheu sobrecarregar o rival.