A Fazenda 14: Deolane castiga Iran e delega duas tarefas ao ator

Iran Malfitano terá que retirar o lixo e cuidar dos porcos

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 22h31

Deolane Bezerra não pensou duas vezes antes de entregar mais uma tarefa para Iran Malfitano. Após a saída de Ruivinha de Marte na roça desta quinta-feira (17), a loira precisou escolher uma nova pessoa para recolher o lixo de A Fazenda 14 e decidiu colocar o ator na roça, que já está fazendo o trato dos porcos.

Acontece que o programa possui nove tarefas para serem feitas todas as manhãs, sendo: vaca e touro, cavalo, lhamas, ovelhas, porcos, horta e plantas, aves e lixo. Com a saída da dançarina, sobraram apenas 9 participantes dentro do reality show rural. Por ser a fazendeira da vez, Deolane não poderia assumir uma função, desta forma, escolheu sobrecarregar o rival.

Com a eliminação da Ruivinha, a fazendeira Deolane delegou o lixo pra o Iran. #AFazendapic.twitter.com/KqAU6eX2p8 — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Confira como ficou a divisão de tarefas:

Vaca e touro: Bárbara Borges e Kerline Cardoso

Cavalo: André Marinho

Lhamas: Pétala Barreiros

Ovelhas: Bia Miranda

Porcos: Iran

Horta e plantas: Moranguinho

Aves: Pelé Milflows

Lixo: Iran

Na noite desta sexta-feira, 18, o confinamento do reality show rural A Fazenda 14 não passou ileso. A ex-paquita Bárbara Borges e a dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, rivais dentro do jogo, discutiram e trocaram farpas.

A atriz acusou a mulher de Naldo Benny de ter traído André Marinho dentro do jogo, afirmando que ela é uma pessoa desrespeitosa. Tudo aconteceu enquanto Moranguinho tentava explicar o motivo de ter abandonado o cantor na dinâmica do resta um.