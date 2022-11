A Fazenda 14: Morango diz que Babi precisa de homem e sexo para melhorar a cara: “Ta precisando de uma mandioca bem grande”

As peoas do grupo A, Morango e Bia, conversaram sobre Babi e a festa de sexta-feira

As ofensas dentro de A Fazenda 14 não param! Na tarde deste sábado (26), em uma conversa com Bia Miranda e Deolane Bezerra, a dançarina Moranguinho insinuou que sua rival, Bárbara Borges, precisa ter relações sexuais para mudar sua cara dentro do programa.

“A vontade era falar para ela ‘minha filha, você está precisando de uma mandioca bem grande, um talento bem dado, entendeu? Para ver se muda essa sua cara de tô cagando e vai ser feliz”, disse Ellen Cardoso.

As amigas riram da declaração de Moranguinho e continuaram falando sobre Babi. Ainda no bate-papo, a mulher de Naldo Benny deu a entender que durante a festa de sexta-feira (25), disse que a atriz estava precisando arrumar um macho: “Ta carente gata? Está precisando arrumar um macho”. Bia completou a fala da amiga: “Na hora que você falou ‘é você não está só carente de amizade, você está carente de outras coisinhas”, disse a jovem rindo.

Confira a conversa:

Morango falando que a Babi tá precisando de uma mandioca bem grande pra ver se muda a cara de ‘tô cagando’. #AFazendapic.twitter.com/KiEsSpVPWu — Central Reality (@centralreality) November 26, 2022

Em época de reality show, o Twitter é uma das redes sociais que mais comentam sobre o assunto, no caso de A Fazenda 14, não é diferente. Todas as brigas repercutem na rede do passarinho e o público demonstra sua opinião.

Neste sábado, após os recentes embates entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges, onde a advogada acusou a atriz de maltratar os animais do programa, os fãs de Babi subiram a hashtag “OAB SUSPENDA DEOLANE”, alegando sobre a postura da advogada dentro do reality show rural.