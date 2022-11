A Fazenda 14: “OAB SUSPENDA DEOLANE” está entre as hashtag mais comentadas no Twitter

Briga entre Deolane e Babi causa repercussão na internet e o público se divide

Em época de reality show, o Twitter é uma das redes sociais que mais comentam sobre o assunto, no caso de A Fazenda 14, não é diferente. Todas as brigas repercutem na rede do passarinho e o público demonstra sua opinião.

Neste sábado, após os recentes embates entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges, onde a advogada acusou a atriz de maltratar os animais do programa, os fãs de Babi subiram a hashtag “OAB SUSPENDA DEOLANE”, alegando sobre a postura da advogada dentro do reality show rural.

Em um Tweet, Soph cobrou um posicionamento da OAB Nacional: “Imagina alguém apoiar um ser humano podre como a Deolane?! Não iremos nos calar, quero essa tag em primeiro lugar, e principalmente, que a @CFOAB se posicione!”

Já em um portal criado pelos fãs de Bárbara Borges, uma montagem foi postada ironizando a briga entre as participantes. Confira:

Para quem não sabe, esses são os "animais" que a Babi maltratou!



Para quem não sabe, esses são os "animais" que a Babi maltratou!

A “Doutora” pratica o crime de ameaça (art. 147, CP), afirmando que vai agredir fisicamente (art. 129, CP) determinadas pessoas fora do reality. Incita a violência (art. 286, CP) e invalida a Lei alegando que a prática do crime “não vai dar em nada”.



OAB SUSPENDA DEOLANE — Soph (@sophguccii) November 26, 2022

Ao mesmo tempo, os apoiadores de Deolane Bezerra defendem a loira e dão risada da situação.

Deolane Bezerra e Bárbara Borges protagonizaram uma intensa briga na tarde desta sexta-feira (25), após a gravação do programa A Hora do Faro. Durante a treta, a advogada falou sobre Babi ter maltratado os animais de A Fazenda 14, deixando o público sem entender direito o ocorrido.

Na discussão, Deolane disparou: “A ovelha foi retirada por você cuidando. Maltrata os animais”, Babi rebateu dizendo que não era para comentar sobre o assunto: “Querida, você está desrespeitando as regras do programa. Foi explicado o porquê de ela sair e que esse assunto não tem que ser comentado.”