A Fazenda 14: Morango deseja pedir perdão para André e Drika: “Fiz errado”

A ex-peoa, Moranguinho assume que errou ao trair André Marinho dentro do jogo

Moranguinho saiu de A Fazenda 14 e mudou totalmente sua visão sobre o jogo que estava levando! Durante a Live com Eliminado, a ex-peoa confessou para Lucas Selfie seu desejo de pedir desculpas para André e Drika Marinho.

“Eu acho que errar é humano, a gente não pode persistir no erro. Eu reconheço hoje, vendo tudo que está acontecendo aqui fora, porque lá dentro eu não tinha essa visão, estava completamente cega. Então acho que não deveria, que fiz errado, e faço questão de pedir desculpas a Drika e ao André”, revelou.

Relembre a confusão:

Desde o começo do jogo, André e Moranguinho foram aliados e membros do grupo A. Mas, com a saída da maioria dos participantes do grupo e o jogo se afunilando, sobrou apenas as meninas e o peão no grupo.

Bia, Pétala, Morango e Deolane chegaram a ter diversos embates diretos com Iran Malfitano e quando quiseram votar nele, André disse que não votaria por ser seu amigo. Por isso, durante a formação de uma roça, Moranguinho traiu o aliado, preferindo salvar a rival Kerline no resta um do que ele.

A Moranguinho disse que faz questão de pedir perdão pro André e pra Drika #AFazendapic.twitter.com/JaP8E0LTIA — Central Reality (@centralreality) December 10, 2022

Naldo Benny, marido de Moranguinho, fez uma surpresa para a esposa e apareceu na Live do Eliminado. Durante sua participação, o cantor reafirmou tudo que vem dizendo nos três meses que a dançarina ficou dentro do reality show rural.

Para ele, Moranguinho nunca foi uma prioridade para o grupo A, principalmente para suas amigas mais próximas: Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Moranguinho.

“Minha maior indignação com um monte de bagulho que aconteceu é que você nunca foi prioridade! Vai escolher a bolinh: fulana você escolhe quem? Nunca era você! Resta um? Nunca era você! Em uma amarelinha, quem vai agora? Por último era você. Em tudo você foi a última, o jogo inteiro”, disparou revoltado.