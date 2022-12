A Fazenda 14: “Você nunca foi prioridade”, revela Naldo Benny para Moranguinho

Revoltado, Naldo Benny conta para Moranguinho que ela era deixada de lado em seu grupo

Naldo Benny, marido de Moranguinho, fez uma surpresa para a esposa e apareceu na Live do Eliminado. Durante sua participação, o cantor reafirmou tudo que vem dizendo nos três meses que a dançarina ficou dentro do reality show rural.

Para ele, Moranguinho nunca foi uma prioridade para o grupo A, principalmente para suas amigas mais próximas: Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Moranguinho.

“Minha maior indignação com um monte de bagulho que aconteceu é que você nunca foi prioridade! Vai escolher a bolinh: fulana você escolhe quem? Nunca era você! Resta um? Nunca era você! Em uma amarelinha, quem vai agora? Por último era você. Em tudo você foi a última, o jogo inteiro”, disparou revoltado.

Nos últimos dias, desde que Deolane Bezerra desistiu do jogo, Naldo e a advogada estão brigando na internet. Após sua saída, Moranguinho descobriu toda a briga envolvendo seu marido e a amiga.

Naldo conta que a Moranguinho nunca foi prioridade pro grupo A #AFazendapic.twitter.com/wMT66oy5GR — Central Reality (@centralreality) December 10, 2022

Ellen Cardoso, a Moranguinho, mostrou estar decepcionada e criticou a atitude dos seus aliados do jogo por não terem puxado mutirão para ela continuar em A Fazenda 14.

Durante sua participação da Live do Eliminado, a dançarina revelou que ela não teria essa atitude que os membros do grupo A tiveram com ela.

“Eu não faria isso, até porque a pessoa que está lá dentro está inocente, ela não sabe de nada. Então, se em algum momento houve uma amizade, houve algo sincero, nem que seja por dias, eu respeitaria aquela pessoa lá dentro e o final daquela história”, desabafou a ex-peoa.