A Fazenda 14: Moranguinho critica a atitude dos membros do grupo A: “Eu não faria isso”

Chateada, Moranguinho desabafa sobre ter sido deixada de lado pelos seus aliados

Ellen Cardoso, a Moranguinho, mostrou estar decepcionada e criticou a atitude dos seus aliados do jogo por não terem puxado mutirão para ela continuar em A Fazenda 14.

Durante sua participação da Live do Eliminado, a dançarina revelou que ela não teria essa atitude que os membros do grupo A tiveram com ela.

“Eu não faria isso, até porque a pessoa que está lá dentro está inocente, ela não sabe de nada. Então, se em algum momento houve uma amizade, houve algo sincero, nem que seja por dias, eu respeitaria aquela pessoa lá dentro e o final daquela história”, desabafou a ex-peoa.

Moranguinho revelou que sempre foi amiga e um ombro de apoio para todos os seus aliados, mas aqui fora, ela descobriu que recebeu apenas falsidade pelas suas costas.

Veja a conversa:

Moraguinho fala o que achou do Grupo A não ter puxado mutirão pra ela #AFazendapic.twitter.com/UY8VNGFXEX — Central Reality (@centralreality) December 10, 2022

A última eliminada de A Fazenda 14, Moranguinho, participou nesta sexta-feira (9) da Live do Eliminado e declarou que Deolane Bezerra foi a peoa mais venenosa da edição!

No comando de Lucas Selfie, a ex-participante foi questionada pelo apresentador sobre quem seria o peão mais venenoso da edição e, surpreendendo, a morena declarou sua aliada ou ex-aliada, Deolane Bezerra.

“Eu não posso falar de outra pessoa que não seja a Deolane depois de tudo que eu vi ali nos vídeos, eu acho que sim”, confessou.