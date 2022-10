A Fazenda 14: Fim do casal? “A gente não tem nada”, dispara Kerline para Shay

Shay e Kerline protagonizam DR após Pétala criticar o casal

Parece que dessa vez chegou o fim do casal formado pela ex-BBBKerline Cardoso e o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil. Durante a festa que aconteceu na madruga deste sábado (1), Shay e Kerline se desentenderam.

A confusão aconteceu após Pétala Barreiros falar sua opinião sobro o casal e Shay ficar quieto e não defender seu relacionamento, a ex-BBB não gostou da postura do peão e resolveu romper o romance. A influencer digital disse:

“Significa que para você uma coisa ou outra está ótimo, você sai no lucro? Eu prefiro não estar com esse tipo de pessoa. Me expondo da forma como me expus. Ainda te defendi. Pedi para você parar de falar porque você já estava falando demais. Era pra você ter dado um corte e ter dito, sabe, entre eu e ela, a gente já se resolveu".

Shay se defendeu: "Eu gosto de você, tenho carinho por você, curto ficar com você, mas não posso te obrigar a fazer algo”.

Confira a DR completa entre o casal de influenciadores:

Kerline falou que a Pétala expôs ela e o Shay não a defendeu. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/y1wfOC2BfE — 𝑎𝑑𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 🌸 (@adrielletuitta) October 1, 2022

Tiago Ramos causou muita confusão na madrugada desse sábado (1), o ex-padrasto de Neymar pediu diversas vezes para sair do reality show e chegou a tentar pular a cerca. Muitos peões, inclusive seus aliados no jogo, não gostaram da atitude de Tiago e ficaram irritados, alegando que toda vez que bebe, causa confusão.

Deolane Bezerra foi uma das participantes que se irritou com o modelo, além de não o ajudar durante o surto em que tentou sair do programa, ela mandou Tiago ficar na dele. A situação aconteceu assim que o peão viu a advogada e começou a gritar: “Gata, linda”, por sua vez, Deolane disse: “Não começa, parou! Acabou a liberdade, não quero esse tipo de brincadeira”.