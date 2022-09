A Fazenda 14: Deolane Bezerra entrega motivo para estar no reality

Em conversa com Bárbara Borges em A Fazenda 14, Deolane Bezerra revela que não está em busca do prêmio em dinheiro: 'Faço R$ 1,5 milhão em duas semanas'

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 19h16

Nesta sexta-feira, 16, a advogada Deolane Bezerra (34) estava conversando com a peoa Bárbara Borges na sede do reality rural A Fazenda 14, e aproveitou para fazer um desabafo. A loira quis contar seus motivos para entrar no programa e disse que dinheiro não era o principal, visto que ela consegue ganhar o valor do prêmio em apenas duas semanas.

“Agora todo mundo dizendo: ‘Ah, é privilegiada, tem informações lá fora, tem um celular aí dentro, fez reunião com um monte de gente, eu quero um carro porque, diferente de outras pessoas, eu não tenho’. Ai, para, me ajuda, não é assim vida, não é assim vida”, desabafou a advogada. “Aqui todo mundo quer a mesma coisa, engajamento, quer marcas, propaganda, comercial, almeja televisão, ninguém está aqui só pelo prêmio. Se eu tivesse aqui por R$1,5 milhão eu nem tinha vindo, eu ganho R$1,5 milhão em duas semanas.”

Deolane Bezerra conta sobre suas publicidades na internet

Na quinta-feira, 15, Deolane estava conversando com Thomaz Costa, Bruno Tálamo, Lucas Santos e Tiago Ramos, e acabou contando para os peões o quanto ela costuma cobrar por suas publicidades nas redes sociais.

Durante a conversa com os participantes do reality rural, a advogada disse que já chegou a cobrar R$400 mil em uma ocasião, mas que normalmente cobra R$100 mil por três publicações nos Stories.

