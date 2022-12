A Fazenda 14: Deolane ajuda fotógrafo e é acusada de falsidade por internautas: “Pagar de boa samaritana”

Lipe Vieira desabafa em suas redes sociais sobre o maus-tratos e Deolane decide ajudar o profissional

Após sua participação dentro de A Fazenda 14, Deolane Bezerra conquistou muitos fãs, mas também muitas pessoas que não vão com a sua cara. Bastante criticada por esse grupo nas redes sociais, a loira viu seu nome envolvido em mais uma polêmica nesta sexta-feira (16).

A advogada se solidarizou com a história de um fotógrafo que viajou para trabalhar, mas seus custos não foram pagos pelos contratantes. Lipe Vieira revelou em suas redes sociais que o dinheiro que usou para pagar as passagens até o local não teria sido pago pela empresa, mas, sim, pego em forma de empréstimo com sua mãe, que trabalha como empregada doméstica.

Ao ver a história do fotógrafo, Deolane chamou ele para trabalhar na festa que irá realizar para seus fãs após A Fazenda 14. “Quero te contratar para fotografar minha festa semana que vem, você não vai ficar sem levar dinheiro para sua mãezinha… Minha assessoria vai te chamar”, comentou a loira.

A notícia não foi muito aceita pelos haters da ex-peão, que alegaram que Deolane estava tentando limpar sua imagem depois de mostrar a pessoa que realmente é no reality show rural.

“Se fosse só pela ajuda, desnecessário ser feito em comentário de rede social. Mas não, tem que aparecer a todo custo. Depois que o Brasil viu a pessoa que ela é, o jeito é correr pra limpar a imagem mesmo”, escreveu uma internauta. “Por que não mostrou ser assim na Fazenda? Agora quer pagar de boa samaritana”, disse outra.

Não gostou nadinha! Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (16) para reclamar do resultado de A Fazenda 14. Segundo a advogada, a Record TV manipulou o resultado e escolheu quem eles queriam que levasse o prêmio.

"Todo mundo já sabia que a paquita do capeta ia ganhar. Eu não perdi um segundo ontem [votando], graças a Deus, eu não sou bobinha nem nada. Eu fui para o cinema com as minhas filhas. Gente, pelo amor de Deus, aquilo é tudo uma falcatrua", disse a influenciadora digital.