A Fazenda 14: Irmã de Deolane detona ‘Record TV’ e Carelli após vitória de Babi: “Paquita do capeta”

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane não gostou do resultado de A Fazenda 14 e fez duras críticas ao programa; confira

Não gostou nadinha! Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (16) para reclamar do resultado de A Fazenda 14. Segundo a advogada, a Record TV manipulou o resultado e escolheu quem eles queriam que levasse o prêmio.

"Todo mundo já sabia que a paquita do capeta ia ganhar. Eu não perdi um segundo ontem [votando], graças a Deus, eu não sou bobinha nem nada. Eu fui para o cinema com as minhas filhas. Gente, pelo amor de Deus, aquilo é tudo uma falcatrua", disse a influenciadora digital.

E não parou por aí: “Não me venham dizer que estão surpresos de a paquita ter ganhado. Podíamos colocar mil notebooks, contratar 100 mil pessoas, que ela ainda iria ganhar. Quem ganha essa farsa de programa é quem o farsante do [Rodrigo] Carelli escolhe", reclamou Dayanne.

"Antes de chegar na metade do programa, eu já sabia que ela era a escolhida, mas fui proibida de falar isso no ao vivo para vocês, no programa Hoje em Dia. Eu não consigo entender a surpresa de vocês", acrescentou a irmã de Deolane.

Por essa ninguém esperava! Moranguinho mudou totalmente de lado após ser eliminada de A Fazenda 14 e ver cenas de suas aliadas, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros sendo falsas com ela.

Apesar de ter declarado que estava chateada com as ex-amigas e não manteria a amizade aqui fora, o que deixou o público do reality show rural chocado foi o vídeo publicado pela peoa nesta sexta-feira (16) em seu Instagram.

Ao lado de Tati Zaqui, Ingrid Ohara, Kerline Cardoso e Deborah Albuquerque, a morena apareceu dançando a nova música de seu amado, Naldo Benny. Na legenda da publicação, Ellen contou que foi adotada pelo grupo B. “Eita que o bonde tá formado! Fui adotada Brasil!”, escreveu a dançarina.