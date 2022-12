A Fazenda 14: Mudou de lado! Moranguinho posta vídeo dançando com as rivais e é detonada na web

As meninas do grupo B mais a Moranguinho gravaram um vídeo dançando a música de Naldo Benny

Por essa ninguém esperava! Moranguinho mudou totalmente de lado após ser eliminada de A Fazenda 14 e ver cenas de suas aliadas, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros sendo falsas com ela.

Apesar de ter declarado que estava chateada com as ex-amigas e não manteria a amizade aqui fora, o que deixou o público do reality show rural chocado foi o vídeo publicado pela peoa nesta sexta-feira (16) em seu Instagram.

Ao lado de Tati Zaqui, Ingrid Ohara, Kerline Cardoso e Deborah Albuquerque, a morena apareceu dançando a nova música de seu amado, Naldo Benny. Na legenda da publicação, Ellen contou que foi adotada pelo grupo B. “Eita que o bonde tá formado! Fui adotada Brasil!”, escreveu a dançarina.

Mas, a publicação não foi vista muito bem pelos internautas e Moranguinho recebeu diversas críticas. “A que ponto a Moranguinho chegou, véi??? Tem que ser MUITO sem caráter viu?”, disse uma usuária do Twitter. Já outra postou: “Tudo bem querer se desculpar pra não ser cancelada, agora entrar no outro grupo assim já é cara de pau demais. Nem o André foi tão sem vergonha assim. Ele disfarçou.”

Assista ao vídeo das peoas dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ellen Cardoso🍓 (@moranguinhoreal)

