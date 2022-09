A Fazenda 14: Bruno Tálamo participa de ‘Hora do Faro’, e detona Deolane: “Desequilibrada”

O primeiro eliminado do reality da plaquinhas para os participantes e assiste o que foi falado nas suas costas

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 22h53

Com o começo do reality da Record TV, A Fazenda 14, volta para a programação do programa Hora do Faro o quadro A Fazenda – Última chance, onde o apresentador e um time de convidados, composto pelo jornalista Leo Dias, Chico Barney, Keila Jimenez e o campeão da última edição do programa, Rico Melquiades.

Na dinâmica, os convidados ficam cara a cara com o último eliminado do programa e perguntam sobre as ações do participante no confinamento. O peão descobre o que os ex-companheiros de reality falaram sobre ele e depois, elege qualidades e defeitos para os colegas.

Neste domingo (25), foi ao ar a participação do primeiro eliminado de A Fazenda 14, o jornalista Bruno Tálamo, eliminado na última quinta-feira (22), após receber apenas 15,69% dos votos.

O jornalista entregou a plaquinha de desequilibrada para a advogada Deolane Bezerra e disse: “Ela não tem um equilíbrio emocional para lidar com o contraditório. É o jeito dela. Ela explode, ela grita”.

Confira a resposta da advogada:

Deolane respondeu a plaquinha de 'Desequilibrada' do Bruno #AFazendaÚltimaChancepic.twitter.com/4uScnzF6tz — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 25, 2022

Para Pétala Barreiros, o repórter designou a palavra “dúvida”. Deborah Albuquerque foi chamada de “cansativa” e explicou que a peoa sempre direciona as conversas para o mesmo assunto. A neta de Gretchen, Bia Miranda, recebeu a plaquinha de manipulada, o jornalista disse que ela está sendo influenciada por Deolane e Pétala. Além disso, acredita que a peoa é muito fechada. “Ela não deu a menor chance de outras pessoas conhecerem um pouquinho dela”, revela.

Relembre a eliminação de Bruno Tálamo:

O jogo acabou cedo para Bruno Tálamo em A Fazenda 14!

O jornalista foi o primeiro participante a deixar o reality da Record TV, em disputa pela preferência do público na roça, Bruno competiu contra Tiago e Deborah.

Na noite de quinta-feira (22), Bruno Tálamo recebeu 15,69% dos votos. Tiago foi o mais votado para permanecer na competição, com 57,08% dos votos. Já a ex-Power Couple Brasil ganhou 27,23% dos votos.