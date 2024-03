Skincare: 10 itens em oferta para garantir na Semana do Consumidor

Gel de limpeza, hidratante, água micelar e muitos outros produtos com até 34% off

Está a fim de adicionar itens de skincare incríveis na sua rotina para a pele? Então está no lugar certo! Nesta Semana do Consumidor, preparamos uma lista com 10 produtos de qualidade para você adquirir seus favoritos - e com até 34% de desconto. Tem de tudo: gel de limpeza, hidratante, água micelar e muito mais!

Confira e escolha seus itens de skincare:

1. Gel de limpeza Revitalift Pro-Retinol, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3IwsRYq

Enriquecido com Pro-Retinol, ativo que renova e uniformiza a pele, este gel limpa e purifica sem ressecar, repara a epiderme de forma eficaz, reduz as imperfeições, garante suavidade e muito mais.

2. Creme antissinais Q10 Power, Nivea: https://amzn.to/3VxlfNh

Com creatina e Q10 em sua fórmula, esse creme diurno ajuda a reduzir rugas e linhas de expressão, além de proporcionar hidratação intensiva.

3. Gel de limpeza Actine, Darrow: https://amzn.to/3PjOnTY

Esse gel de limpeza possui, em sua fórmula, ácido salicílico, que desobstrui os poros e reduz as acnes e a oleosidade da pele; vitamina C, que tem efeito antioxidante e reduz as marcas de acne; e P-Refinyl, que reduz o tamanho e a aparência dos poros.

4. Água termal, Àvene: https://amzn.to/43ayDZr

Extraída diretamente da fonte de águas termais, este item acalma a pele irritada, possui propriedades antioxidantes que agem contra o envelhecimento precoce, suaviza a ardência pós sol e muito mais.

5. Spray corporal antiacne, Acniben, Isdin: https://amzn.to/4c4sGB8

Recomendado para peles oleosas e acneicas, esse spray corporal de secagem rápida renova as células da superfície da pele através da esfoliação.

6. Água micelar, Garnier: https://amzn.to/3Pj6vh3

Indicada para a área do rosto, lábios e olhos, essa água micelar limpa, demaquila, hidrata e suaviza a pele - e sem deixá-la oleosa. Sua fórmula possui micelas que atuam como imãs, que capturam e eliminam impurezas, maquiagem e oleosidade, entregando uma limpeza completa.

7. Creme antirrugas para contorno dos olhos, K-Ox Eyes, Isdin: https://amzn.to/43bIIVT

Perfeito para a área dos olhos, este creme antirrugas ajuda a reduzir as bolsas e olheiras e a minimizar as linhas de expressão. Além disso, o produto hidrata e ilumina a pele.

8. Water gel hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/48LixXe

Com complexo HydroSensity em sua fórmula, esse water gel leve e refrescante proporciona hidratação imediata na pele, ajudando a aliviar o repuxamento e a aspereza da epiderme sensível.

9. Sérum facial Cellular Luminous 630, Nivea: https://amzn.to/3wSIXZZ

Esse creme ajuda a reduzir até 10 anos de marcas escurecidas causadas pela idade, preenche rugas e estimula a produção de colágeno.

10. Tônico renovador, Sallve: https://amzn.to/49Of0c6

Com os ácidos glicólico, lático e málico em sua fórmula, esse tônico possui alto poder de renovação da pele, uniformiza textura, suaviza cicatrizes, linhas finas e manchas, limpa os poros, ajuda a controlar a oleosidade, hidrata e minimiza os poros dilatados.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

