Sabonete líquido, banheira e mais: 6 itens para o banho do bebê

Quem tem criança pequena em casa sabe que a hora do banho nem sempre é fácil, não é mesmo? No entanto, alguns itens podem transformar esse momento em uma experiência muito mais divertida, confortável e segura.

Pensando nisso, preparamos uma lista com banheira, sabonete líquido, almofada de banho e outros itens incríveis que prometem fazer a diferença na rotina dos pequenos! Dá uma olhada:

1. Almofada Banho Baby - Buba: https://amzn.to/3N4EUx7

Com formato anatômico, a almofada de banho da Buba se encaixa perfeitamente na banheira e deixa o bebê super confortável e seguro, com a cabeça para fora da água. Além disso, conta alça para secagem e acompanha as diversas fases do bebê.