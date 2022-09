Primavera: 8 produtos para usar na estação mais florida do ano

A estação mais florida do ano já chegou e, com ela, os dias coloridos e com clima mais ameno se destacam. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 produtos incríveis para celebrar a chegada da primavera e te ajudar a potencializar a rotina de beleza e self care. Confira:

1. NIVEA Sabonete Líquido Waterlily & Oil: https://amzn.to/3DVR1uy

Com textura líquida que forma uma espuma suave e cremosa, o Sabonete Líquido Waterlily & Oil da NIVEA possui óleo de girassol em sua fórmula e conta com uma deliciosa fragrância de lírio d'água. Além de limpar delicadamente, o produto garante uma pele fresca, macia e bem cuidada.