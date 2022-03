Perfume floral: 6 fragrâncias que vão te conquistar

Selecionamos 6 perfumes femininos que prometem agradar a todas

Delicados e super femininos, os perfumes com notas florais são sempre uma boa escolha, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 fragrâncias incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e prometem deixar a sua marca onde quer que você vá! Dá uma olhada: 1. Live Irrésistible Rosy Crush Givenchy Eau de Parfum: https://amzn.to/3wDPMcW Live Irrésistible Rosy Crush é uma verdadeira explosão cor de rosa! Combinado rosa e peônia, a fragrância é elegante, vibrante e representa um perfeito buquê com diferentes nuances da rosa.

2. Nina Rose Nina Ricci Perfume: https://amzn.to/3iKAPSd Perfeito para mulheres otimistas e alegres, o perfume Nina Rose traz uma deliciosa fragrância floral refrescante e transborda felicidade.

3. Daisy Love Marc Jacobs Eau de Toilette: https://amzn.to/2S58ivH Daisy Love é um perfume floral amadeirado que conta com uma fragrância radiante e sofisticada. Com notas que te transportam dos campos verdejantes de Daisy - a fragrância original da linha - para as praias da Califórnia, esse perfume promete te conquistar!

4. Miss Dior Rose N' Roses Eau de Toilette: https://amzn.to/3vwa7zj O perfume Miss Dior Rose N’ Roses é uma verdadeira declaração de amor às flores. Delicado e sofisticado, sua fragrância radiante transmite uma personalidade moderna, apaixonada e super elegante.

5. Calvin Klein Euphoria Edp: https://amzn.to/3vA8mB2 Inspirado na orquídea, uma das flores mais sedutoras e enigmáticas do mundo, o perfume Euphoria de Calvin Klein possui uma fragrância sensual, luxuosa e sofisticada.

6. Idôle Edp, Lancôme: https://amzn.to/3gEhake Com uma fragrância fresca e luminosa, o perfume Idôle da Lancôme possui uma fragrância floral clean. Perfeito para mulheres de espírito jovem!

