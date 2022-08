Para os fãs de café: 5 cafeteiras que vão te conquistar

Selecionamos 5 cafeteiras incríveis que vão fazer a diferença no dia a dia

Está em busca de uma cafeteira nova? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 modelos incríveis que vão deixar a sua cozinha mais moderna e garantir bebidas deliciosas a qualquer hora do dia. Dá uma olhada: 1. Cafeteira Espresso Super Automática, Philips Walita: https://amzn.to/3vvnRx4 Com vaporizador clássico e 12 níveis de moagem, a Cafeteira Espresso Super Automática da Philips Walita permite personalizar a intensidade, temperatura e tamanho do café, conta com display de toque intuitivo e possui o Sistema Aroma Extract.

2. Cafeteira Expresso Prima Latte II, Oster: https://amzn.to/3ShzQbq Com bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão, a Cafeteira Expresso Prima Latte II da Oster conta com reservatório de leite com 600ml e permite usar pó, sachê ou cápsulas.

3. Cafeteira Espresso Três, Passione, 3 Corações: https://amzn.to/3oS1OwJ Prática, moderna e multibebidas, a Cafeteira Espresso Três Passione prepara facilmente deliciosos espressos, filtrados, chás naturais ou bebidas cremosas.

4. Cafeteira Mondial 2 xícaras Smart Coffee: https://amzn.to/3boCKKU Ideal para quem deseja mais praticidade na rotina, essa cafeteira da Mondial prepara dois deliciosos cafés de 120ml ao mesmo tempo. Com filtro permanente, bandeja removível antiderrapante e proteção contra superaquecimento, ela também acompanha duas xícaras de porcelanas e colher dosadora.

5. Nespresso Essenza Mini Cafeteira: https://amzn.to/3cUIxbp Com design compacto e elegante, a Nespresso Essenza Mini Cafeteira possui reservatório de água de 600ml, conta com rápido aquecimento e é compatível com cápsulas Nespresso.

