Massageador, cremes, máscaras e mais: 16 produtos para montar o seu próprio spa em casa

Confira dicas para um momento incrível de autocuidado

Com o fim do ano chegando, nada melhor do que sair um pouco da rotina para garantir um momento incrível de autocuidado, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 16 produtinhos para você criar o seu próprio dia de spa em casa. E tem de tudo: massageador, cremes, máscaras, sais de banho e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos para relaxar e cuidar de você:

1. Escova de limpeza elétrica, Foreo Luna 3: https://amzn.to/3TruXj3

Feita de silicone ultra-higiênico e macio, resistente à bactérias e à prova d’água, essa escova elétrica a também possui pulsações T-Sonic para uma limpeza profunda do rosto.

Reprodução/Amazon

2. Ufo 2 Spa em Casa, Foreo: https://amzn.to/4812vZG

Desfrute dos cinco mais famosos tratamentos do spa em casa. Os dispositivos Ufo combinam termoterapia, crioterapia, terapia de luz LED, massagem T-Sonic e aplicação de máscara em um único dispositivo.

Reprodução/Amazon

3. Rolo de jade e gua sha, Frcolor: https://amzn.to/485uWpn

Este kit conta com um rolo de jade e um gua sha para massagear todo o rosto de forma eficiente. Com eles, é possível reduzir a aparência de inchaço e rugas, melhorar a circulação dos vasos sanguíneos e muito mais.

Reprodução/Amazon

4. Tina para escalda pés, Zkmagic: https://amzn.to/4amnQ1v

Perfeita para escalda pés, essa tina acompanha pedras e sais que vão proporcionar um momento relaxante super completo.

Reprodução/Amazon

5. Roupão microfibra, Corttex: https://amzn.to/4avZke7

Com microfibra, esse roupão possui toque macio e aconchegante, modelagem quimono com mangas ⅞ e bolsos frontais.

Reprodução/Amazon

6. Faixa para cabelo, Océane: https://amzn.to/4ar1dJa

Essa faixa de cabelo atoalhada com velcro é perfeita para prender os cabelos confortavelmente durante os rituais de beleza diários.

Reprodução/Amazon

7. Máscara facial de argila, Océane: https://amzn.to/3RQxxxC

Com centella asiática, essa máscara facial de argila estimula a produção de colágeno, hidrata e acalma a pele.

Reprodução/Amazon

8. Máscara de hidratação Dream Cream, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3NuCx8U

Ideal para cabelos secos e rebeldes, essa máscara super hidratante é formulada com efeitos antioxidantes e regenerativos, capazes de restaurar e recuperar cabelos expostos à tintura.

Reprodução/Amazon

9. Hidromassageador para pés, Multilaser: https://amzn.to/3RxPKie

Ideal para descansar seus pés no final do dia. Com água quente combinada com diferentes tipos de massagem, esse item proporciona uma sensação agradável de conforto e bem-estar.

Reprodução/Amazon

10. Loção hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/4amrY1v

Formulado com glicerina, pantenol e niacinamida, esse produto hidrata profundamente a pele por até 48 horas.

Reprodução/Amazon

11. Vela aromática de lavanda, Siena: https://amzn.to/41KMSU9

Ótima companhia para momentos de desacelerar, essa vela aromática de lavanda ajuda a acalmar o corpo e a mente, reduzindo o estresse do dia a dia. Além disso, acompanha cristais de ametista em seu topo.

Reprodução/Amazon

12. Difusor e umidificador, House Organizer: https://amzn.to/3ROKuIk

Esse difusor ajuda a melhorar a qualidade do ar do ambiente e purificá-lo. Além disso, quando utilizado com óleos essenciais, conta com propriedades relaxantes que promovem a sensação de tranquilidade e bem-estar.

Reprodução/Amazon

13. Sais de banho e espuma para banheira, Bagnare: https://amzn.to/3RrEyDT

Os sais de banho de lavanda relaxam e suavizam a pele do corpo, tornando o banho um momento de prazer e repondo suas energias. Quando em infusão na banheira, proporciona uma forte sensação calmante.

Reprodução/Amazon

14. Sérum Mineral 89, Vichy: https://amzn.to/3TOUpPR

Este sérum hidratante fortalecedor é composto por ácido hialurônico e minerais que garantem uma pele preenchida e fortalecida.

Reprodução/Amazon

15. Body Splash Love Spell, Victoria’s Secret: https://amzn.to/4avBoYg

Uma combinação exuberante de pêssego, flor de cerejeira e jasmim branco. Essa fragrância refrescante é infundida com aloe vera condicionante e camomila calmante para acariciar a pele.

Reprodução/Amazon

16. Creme esfoliante Apricot, D’água Natural: https://amzn.to/4817BoM

Desenvolvido para remover células mortas, estimular a renovação celular e eliminar as asperezas sem agredir a pele, esse creme esfoliante possui óleo de apricot que é rico em vitamina E, que auxilia na prevenção do processo de envelhecimento da pele.

Reprodução/Amazon

