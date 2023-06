Mais vendidos: 8 bases que fazem sucesso entre os consumidores

Com alta cobertura, a base Velvet Skin da Mari Maria é super versátil, podendo ser usada como base ou corretivo. Ela é perfeita para contornar, iluminar e esconder imperfeições, tudo com acabamento aveludado de longa duração. Ah, e você pode construir sua cobertura e alcançar o acabamento perfeito!

Com textura fluída e aveludada, a base da Bruna Tavares age como tratamento antissinais, garantindo mais firmeza e elasticidade na pele. Ela possui ativos que protegem a degradação do colágeno e estimula a sua produção natural. Ah, ela também conta com ácido hialurônico, mantendo sua pele mais hidratada e prolongando a duração da maquiagem. É o produto perfeito para quem gosta de base "segunda pele".

Se você procura por efeito matte e poros suavizados, essa é a base ideal para você. A base Fit Me da Maybelline controla a oleosidade por até 16 horas com sua argila matificante, proporciona um efeito natural que se adapta a sua pele e até te protege contra os raios UVA.

Com efeito matte e ácido hialurônico, a base da Vult deixa a pele mais firme e hidratada, mesmo com o efeito sequinho no rosto. Ela controla a oleosidade e o brilho em excesso ao longo do dia, garantindo até 8h de duração. Ah, e ela tem cobertura média, mas lhe permite a possibilidade de construção de camadas. Incrível, não é?

8. Eudora Base Líquida Niina Secrets Hidra Glow Cor 70 30ml: https://amzn.to/46lRi5M