Leave-in: 8 opções incríveis para você cuidar do cabelo

Se você quer investir na saúde do seu cabelo, não pode deixar de apostar em um leave-in poderoso! Para te ajudar na hora de escolher o seu, trouxemos uma seleção com algumas opções com fórmulas incríveis para você conhecer e garantir a que melhor atende às suas necessidades diárias.

Dá uma olhada:

1. Truss Hair Protector

Perfeito para proteger o cabelo contra as fontes de calor no dia a dia, este produto ajuda a desembaraçar e recuperar os fios danificados, e ainda confere muita maciez e brilho.

2. Leave-In Extreme Bleach Recovery Cica Cream, Redken

Indicado para cabelos ressecados e fragilizados, este produto ajuda a recuperar o aspecto saudável das madeixas enquanto estimula a redução da quebra e evita a formação de pontas duplas.

3. Leave-in de Tratamento L'Oréal Paris Elseve Cicatri Renov

Oferecendo reparação instantânea e duradoura, este leave-in ajuda a selar as pontas, oferece proteção térmica e não pesa nos fios.

4. One Minute Leave-in Spray Reparação 360°, Yenzah

Sem sal, parabenos e petrolatos, este leave-in é vegano, conta com fórmula que é facilmente absorvida pela fibra capilar, ajuda a restaurar os fios, amacia e confere brilho

5. Leave-In Aussie Hair Insurance, Aussie

Rica em aloe vera, alga marinha e óleo de jojoba, esta opção nutre enquanto restaura o cabelo.

6. Leave-in Nutritivo Termoprotetor Therapy, C.Kamura

Ideal para o uso diário, este leave-in evita o ressecamento, devolve a maciez, ajuda a desembaraçar os fios e ainda conta com tecnologia Amino-Force, oferecendo propriedades reparadoras e suavizantes.

7. Leave-in Mirtilo, Lowell

Com fragrância exclusiva de mirtilo, este produto é ideal para cabelos com oleosidade na raiz, oferece hidratação e proteção térmica, ajuda a combater o frizz e também deixa os fios mais brilhosos.

8. Leave-In Argan Oil Hidratante, Inoar

Enriquecido com manteiga de cacau e óleos de argan e jojoba, este leave-in hidrata sem deixar os fios pesados enquanto oferece proteção térmica e controla o frizz e o volume.

