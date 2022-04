Kit para o cabelo: 6 opções para incluir na rotina de cuidados

Indicado para todos os tipos de cabelo, o Kit Vinho Terapia da Tree Liss proporciona um tratamento reconstrutor que age de dentro para fora nos fios. Garantindo reconstrução e hidratação intensa, os produtos selam as cutículas capilares, reduzem o frizz, protegem aumentam a maciez e promovem efeito liso nas madeixas.

Que tal potencializar a sua rotina de cuidados capilares? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 kits incríveis para o cabelo que prometem fazer a diferença nos fios desde o primeiro uso. E tem de tudo: para quem busca, reconstrução, hidratação e muuito mais!

Perfeito para cabelos loiros, descoloridos e grisalhos, o Kit Bond da Truss trata os fios enquanto revitaliza e neutraliza o tom amarelo dos fios. Com fórmula tecnológica que repara os danos causados pelas agressões externas, os produtos proporcionam força, hidratação, flexibilidade e impedem o desbotamento da cor.

Enriquecido com óleo de abacate e água de coco, o Kit Creoula da Lola Cosmetics é indicado para cabelos crespos e cacheados. Além de garantir mais definição sem perder o volume, ele garante hidratação intensa, potencializa o brilho dos fios, nutre e ainda conta com proteção térmica e solar.

Formulado com ácido hialurônico, esse kit incrível da Elseve conta com ação preenchedora que injeta 4X mais hidratação nos fios. Agindo desde o primeiro uso, ele preenche a fibra capilar, reduz a quebra, potencializa o brilho e garante fios leves, macios, soltinhos e sem frizz.

6. Kit Cicatrifios, Inoar: https://amzn.to/3xx9zhm

O Kit Cicatrifios da Inoar proporciona um tratamento super potente para cabelos danificados. Com ingredientes da plástica capilar com ativos emolientes em sua fórmula, ele proporciona maciez, força e disciplina aos fios, além de fortalecer, proteger a cor e facilitar a escovação do cabelo.