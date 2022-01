Kit de cuidados, cadeirinha e mais: 8 itens essenciais para a rotina do bebê

Que tal garantir itens essenciais para a rotina do seu pequeno? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista recheada de produtos incríveis que combinam utilidade e versatilidade. Dá uma olhada:

Sem corantes, álcool e parabenos, estes lenços umedecidos contam com fórmula suave, não deixam resíduos, oferecem ótima absorção, garantem proteção e não ressecam a pele.

Lavável, este babador tem tecido impermeável e velcro exclusivo que não junta sujeira e nem desfia as roupas do bebê.

Prática de limpar, esta cadeirinha de alimentação conta com assento confortável, 3 níveis de altura e alças dianteiras e traseiras que se adaptam a diferentes tipos de cadeira.

Acompanhando o crescimento dos pequenos, esta cadeira para carro conta com cinto de 3 ponto, um mini redutor acolchoado, alça para posicionamento do cinto e peitoral para proporcionar maior segurança.

6. Bolsa Organizadora Safety 1st

Com 6 compartimentos de tamanhos variados, esta bolsa organizadora tem alça com velcro para facilitar o transporte e é ideal para guardar os objetos do seu pequeno nos passeios diários.