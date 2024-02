Hidratante, leave-in e mais: 10 dicas de itens de beleza essenciais para o verão

Não é novidade que, na época mais quente do ano, alguns cuidados com a pele e o cabelo devem ser redobrados, não é mesmo? Afinal, proteção e conforto são essenciais em dias de altas temperaturas. Pensando nisso, selecionamos 10 itens que vão fazer toda a diferença na sua rotina de cuidados durante o verão. Tem de tudo: hidratante, leave-in, bálsamo labial e muito mais!

Prático, versátil e com um colorido suave, esse bálsamo possui vitamina E e óleos naturais em sua fórmula, mantendo os lábios hidratados e protegendo do ressecamento.

Com potente ação anti-oleosidade e pró-colágeno, esse protetor facial garante controle de brilho por até 12 horas. Também conta com tecnologia de proteção avançada 3D Extended Defense, que promove proteção estendida contra raios UVA, UVB, UVA longo, ajuda a proteger contra a luz visível e protege contra a poluição.

Indicada para cabelos expostos ao sol, mar e piscina, essa linha repara danos, combate o ressecamento e proporciona hidratação nos fios. Esse kit conta com um shampoo (que retira resíduos indesejados e promove limpeza suave) e um creme pré e pós-sol (multifuncional e reparador, que auxilia na proteção contra os raios solares).

Esse kit perfeito para o verão conta com um spray multifuncional (que alinha, protege do calor e garante brilho e maciez aos fios) e um texturizador (que garante um efeito de ondas bem natural, com maleabilidade e movimento).